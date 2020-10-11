兩岸局勢緊繃，國民黨團總召林為洲拋出國民黨黨名「去中國」議題。國民黨中評委張雅屏在臉書上指出，如果擺脫爭取代表中國，等於要先拋開目前所有的一切，因為目前我們所享有一切自由民主制度、非戰爭狀況，都是在以爭取代表中國的這個架構下，以中華民國憲法為基礎所建構。

張雅屏認為，其實獨立是我們是否該擺脫，過去爭取代表「中國」這個政治目標？擺脫之後的好處是可以用自己喜歡的國名，爭取加入國際社會。以獨立國家的身份做生意，旅遊，以及結盟。

但如果持續爭取代表中國，還是可以與其他國家做生意，旅遊。只不過除了承認我們的十六國外，無法以國家名義結盟。只是如果擺脫爭取代表中國，等於要先拋開目前所有的一切。因為目前我們所享有一切自由民主制度、非戰爭狀況，都是在以爭取代表中國的這個架構下，以中華民國憲法為基礎所建構。

張雅屏說，這和台灣上的人民多數祖先是不是來自大陸，一點關係都沒有。所謂的想像共同體，到飄移民族主義，在台灣根本是特定人將區域認同（同鄉）誇大成國族認同。台獨也好華獨也好，不用去中國化更不需仇中，藍綠政治人物應當直接講白話，直接告訴人民好處在哪兒，壞處為何？

張雅屏也說，當年由國民黨啟動的護法運動，到護法戰爭。現在憲法破損，國家認同混亂。還沒內戰，是國民黨喪失了自我認同，還是其實這一切都只是選舉語言？

(中時 )