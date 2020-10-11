原PO表示，他用的Gogoro派艦都是精品級的，光是後車廂就要上萬元。(翻攝自 爆怨公社)

牽車撞倒別人的Gogoro 還酸對方敲詐？一名網友PO文，一位太太牽車時不慎撞倒整排機車，而原PO的Gogoro就正好停在正中間，機車兩邊都受損，光車殼、照地燈等這些原廠零件維修費就快上萬，讓這位太太與她老公聽到傻眼，怒酸原PO是想敲詐。

原PO在臉書《爆怨公社》發文，當時太太的先生到現場後，聽到Gogoro修車很貴，除了原廠報價屬車損有保車體險外，原廠以外改車的部分都要賠，而這對夫妻倆一聽到他的Gogoro後行李箱破萬時，整個傻眼，大酸他根本獅子大開口，讓原PO無奈「都還沒跟他說rizoma油杯跟牛角後照鏡與坐墊等，且光車殼、照地燈等這些原廠零件就快上萬了」，進廠檢查後還有哪些要修他也還不知道。

原PO還說，對方老公在一旁酸他，「倒地而已還需要報警，根本想敲詐」，讓原PO聽了更生氣「已經跟他說了有疑慮沒關係，牽我車去找車行修到好也不願意，一直要我報價給他們，但嘴裡又一直說我根本敲詐，還一副想扁我的態度⋯」。

對此，網友們紛紛留言，Gogoro最怕就是倒地了！「這人沒常識嗎？狗狗肉一倒都是3萬起跳啊」、「對方到底技術多差，可以牽車而已就撞倒整排機車」、「撞到狗肉已經很慘了...結果撞到的是一台精品狗肉」、「好可怕的狗肉，狗肉界撞了變孝子的車」，以後看到Gogoro都要停遠一點了。

(中時新聞網)