錦雯今仍在醫院照顧媽媽。（錦雯提供）

錦雯今仍在醫院照顧媽媽。（錦雯提供）

藝人黃錦雯（錦雯）國慶三天連假都在醫院度過！她11日受訪時無奈又生氣地表示，年屆70歲的媽媽超級節省，吃隔夜菜更是家常便飯，過去她常提醒媽媽不斷加熱的隔夜菜對身體健康有危害，老人家卻總是講都講不聽，結果老天爺這回給愛當「省婆」的媽媽的懲罰，就是讓她省到進了醫院住院治療，「因為她吃隔夜菜中毒！中毒！中毒！還差點引發敗血症！」

錦雯說，她之前就經常提醒媽媽，隔夜菜熱過一次又一次，不僅菜裡的營養消失，還可能煮出壞物質，輕則肚子痛、腸胃炎，重則引發食物中毒、甚至致癌，但老人家總是聽不進去。這回是媽媽煮了芋頭米粉，因為煮很多，沒吃完的又在冰箱放了好幾天，然後又買肉羹回來重製加工。媽媽吃了之後連續好幾天拉肚子且發燒，去診所看診，醫生從發燒、上吐下瀉等症狀判斷是腸胃型感冒，但吃了藥後症狀不僅沒好轉反而更嚴重，甚至一小時拉一次肚子。她覺得媽媽狀況不太對勁，9日趕緊帶媽媽去新店慈濟醫院掛急診，醫生排除各種可能原因，發現不是感冒，問了吃的食物，才研判應該就是食物中毒，「因為媽媽掛急診時肚子已經有腹水，幾近於腹膜炎，差點就要惡化成敗血症」！

錦雯回想，當時媽媽在吃加工過的芋頭米粉肉羹時，她剛好經過，有聞到一股怪怪的酸酸的餿味，但媽媽以為是肉羹裡加的醋味，還是不以為意吃下肚。她惱怒地說：「這種病是可以避免的！所以我超生氣，搞到這麼危險還要住院好幾天，真的很折磨！」現在媽媽已經六天不能進食、一直打抗生素治療，且一直在拉水，她每隔兩、三小時就要幫忙換弄髒的床單。

她希望藉由媽媽的慘痛例子當警訊，提醒其他愛當「省長」、「省婆」的長輩們引以為戒：「不要再吃隔夜菜！隔夜菜是健康殺手，會對身體造成傷害，真的是要付出很大代價！」

(中時 )