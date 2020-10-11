台北市一位張姓男看護受雇於8旬老翁，但卻圖謀不軌，對老翁的兩位女兒起色心，竟在廁所放密錄器，竊錄姊妹花的窈窕身材，沒想到攝影器材錄影時會閃紅燈，張男行跡敗露後還供稱「只是好奇兩人的身體」。士林地檢署偵結依妨害秘密罪嫌起訴。

據《三立新聞網》報導，檢警調查，老翁與兩位女兒同住在屋簷下，而張姓看護每次前去照顧老翁時，都會見到這對漂亮姊妹話。張男外表看起來都相當斯文有禮，不料，今年6月他卻偷偷在廁所氣窗架設密錄器，意圖竊錄兩姊妹沐浴的裸體影像。

而百密總有一疏，張男沒發現密錄器在錄影時會閃出紅色燈光，姐妹花在進入廁所時就立刻發現有異常，隨即報警報案。警方要求這對姊妹先屏息以待，待張男取走密錄器時再行逮人。果真隔日張男到家中時，就偷偷地跑到廁所，警方埋伏之下當場逮捕張男。

被逮住後，張男隨即承認犯行，並供稱自己是因為對兩人身體好奇才犯案。警方檢查密錄器硬碟時，在裡頭驚見非常多部姐妹花洗澡的影片，罪證確鑿，警訊後依妨害秘密罪將其送辦，士林地檢署也於近日偵查結束，將其起訴。

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