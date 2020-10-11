國慶收假 國5北上段一度紫爆 16:262020/10/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道5號在今天出現北返車潮，壅塞時各交流道口前都有排隊的車陣。（宜蘭縣警察局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（11日）是國慶連假收假日，從上午9時許國道5號開始出現北返車潮，下午2時30分，國5北上段一度「紫爆」，主線車流一度回堵6.5公里長，現車流已逐漸消化，下午4時15分，用路人從宜蘭橋橋頭駛抵雪隧宜蘭端洞口約須41分鐘。 國5北上段出現車流後，高速公路局啟動路肩通行大客車、主線儀控、匝道儀控管制等措施，下午2時實施高乘載管制，不少用路人在管制前紛紛北上國5，以致車流驟增，但下午4時主線已「由紫轉紅」，由於受到天候不佳影響，南下國5量少，北上車流預估晚飯後會開始減少。 (中時 ) #車流 #管制 #路人 #宜蘭 #國慶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國慶焰火精彩 連夜清出垃圾更驚人 11:372020/10/11 生活 國慶概念股 扮10月領頭羊 04:102020/10/11 財經要聞 歡度國慶 台中綠捷市府站開箱 04:102020/10/11 地方新聞 收假了！國道現北返車潮 中部走走停停小擦撞多 15:472020/10/11 生活 國慶焰火夯 台南單日吸引60萬遊客創新高 15:572020/10/11 生活 國慶之夜溪湖吹戲曲風 薪傳劇團搬演「花田錯」 10:292020/10/11 寶島 蔡英文國慶演說 王育敏揪3缺失：迴避勞保、萊豬打破民主 07:472020/10/11 政治 澎湖雙十升旗 15國慶壽星同慶生 04:102020/10/11 地方新聞 桃市誕生90名國慶寶寶 鄭文燦今前往秉坤婦幼醫院送祝福 19:292020/10/11 寶島 社論／國慶演說未提的台海和平解方 04:102020/10/11 時論廣場 生活熱門新聞 又有2颱風恐接力生成 路徑曝光 氣象局：2地區大雨連炸3天 - 生活 太誇張！到好市多買18吋披薩 他一打開嚇傻：密集恐懼症犯了 - 生活 颱風又飆進度 南卡將生成 最新路徑曝 - 生活 康軒臉書遭灌爆疑秒刪留言 Google最新評價露玄機 - 生活 台菜名店吃到「酸筍炒腸」 作家驚：喪宴作法闖大禍了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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