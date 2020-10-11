今天（11日）是國慶連假收假日，從上午9時許國道5號開始出現北返車潮，下午2時30分，國5北上段一度「紫爆」，主線車流一度回堵6.5公里長，現車流已逐漸消化，下午4時15分，用路人從宜蘭橋橋頭駛抵雪隧宜蘭端洞口約須41分鐘。

國5北上段出現車流後，高速公路局啟動路肩通行大客車、主線儀控、匝道儀控管制等措施，下午2時實施高乘載管制，不少用路人在管制前紛紛北上國5，以致車流驟增，但下午4時主線已「由紫轉紅」，由於受到天候不佳影響，南下國5量少，北上車流預估晚飯後會開始減少。

(中時 )