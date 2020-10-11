康軒文教集團董事長李萬吉，因居家檢疫期間外出趴趴走遭罰100萬元，傳出康軒疑似秋後算帳，打壓內部吹哨者。康軒文教集團相關粉專遭網友灌爆批評，還被抓包偷刪網友留言，今天有網友發現，康軒文教集團台北總公司的最新一則Google評價，已退回到5天前。

康軒文教集團台北總公司的最新一則Google評價竟是5天前。(圖/截自Google)

康軒文教集團相關粉專遭網友灌爆批評，還被抓包偷刪留言。(圖/截自臉書)

媒體報導，李萬吉在居家檢疫期間，違反規定外出又沒戴口罩，甚至隱瞞外出次數達6次之多，遭罰新台幣100萬元後，康軒內部懷疑是有員工爆料，甚至貼出霸凌字條，施壓內部吹哨者。

全國教師工會總聯合會9日發表聲明，要求康軒向社會大眾道歉，否則將發動教師抵制；此外，包括「優質創新 ‧ 康軒文教」、「康軒學習網」、「康軒學習雜誌-Top童樂會」等康軒文教集團相關粉專，都遭網友灌爆，留言怒批「做這種事情，怎麼還有臉出來辦教育」、「身教都不行了，還要出書來教育大眾」。

「康軒學習網」還被網友抓包，刪除批評留言，再度引起網友眾怒「霸凌還刪留言」；此外，有網友發現，康軒文教集團台北總公司在Google的評價，從9日的3.4顆星，到今天已變回4顆星，還少了一堆批評的評論，最新一則Google評價，竟然是5天前。康軒發言人許牧民特助表示，針對目前外界的關心都已瞭解，康軒會作妥善處理。

中天新聞 任職10多年員工控「被離職」 康軒否認逼人走

(中時新聞網)