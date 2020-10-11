赤腳海岸1392專案執行成果 (苗栗縣自然生態學會提供)

苗栗縣自然生態學會執行「赤腳海岸1392」專案，2年來帶領親子家庭沿竹南至後龍海岸，進行多達14次的淨灘活動，每次都能清出約2、300公斤的海洋廢棄物，其中又以塑膠及漁業廢棄物居多，親子夥伴利用撿到的海廢進行藝術創作，即日起在苗栗市辦理展覽，警惕世人愛護海洋環境，減少垃圾源頭。

戴姓一家人多次參與淨灘，親子共同創作「怒海控塑」藝術作品。（巫靜婷攝）

疫情爆發後口罩垃圾增加，自然生態學會常務理事林錦坤指出，口罩丟棄前，若沒有剪斷掛繩，一旦進入環境生態，可能成為纏繞海洋生物或鳥類的凶器，進而造成生物死亡，淨灘過程發現，很多漁民使用流刺網，網到的不僅有魚類，也卡著大量的垃圾。

戴姓兄妹介紹海廢藝術作品，大方講述創作的過程與理念。（巫靜婷攝）

廢沸洋洋海洋藝術創作展開幕，參與者體驗利用海洋廢棄物製作小卷吊飾。（巫靜婷攝）

自然生態學會獲縣府環保局補助，2018年起執行赤腳海岸1392專案，帶親子家庭淨灘，並辦理環境教育及藝術創作活動，不同縣市的家庭互相交流，培養下一代的環保意識。林錦坤指出，1392源自於中港溪到後龍溪初估的長度，實際走過12多公里的海岸線，經常可見海廢。

苗栗縣自然生態學會，即日起在苗栗市彌而蔬食人文咖啡館，辦理廢沸洋洋海洋藝術創作展。（巫靜婷攝）

苗栗縣自然生態學會，即日起在苗栗市彌而蔬食人文咖啡館，辦理廢沸洋洋海洋藝術創作展。（巫靜婷攝）

林錦坤表示，台灣海峽像大鴻溝，垃圾易匯聚擱淺在西部海岸，中港溪與後龍溪之間，雖有些海岸人煙稀少，卻夾藏許多漁業廢棄物，有魚網、保麗龍等，展覽作品「龍王鯛」就是以保麗龍創作，龍王鯛全台不到30隻，是珍貴的保育類物種。去年在後龍外埔漁港舉辦1日展，提倡減塑愛地球，呼籲世人改變亂丟垃圾的行為。

苗栗縣自然生態學會，即日起在苗栗市彌而蔬食人文咖啡館，辦理廢沸洋洋海洋藝術創作展。（巫靜婷攝）

來自竹北的戴姓一家人多次參與淨灘活動，他們利用撿到的海廢，製成章魚漁夫，一網撒下撈到卻是滿滿的垃圾，戴爸爸表示，作品讓人反思海裡究竟是魚還是垃圾，也擔心下一代看見的海洋可能垃圾比魚多。他們也說到，前年撿到大量塑膠袋、免洗餐具、手搖杯、寶特瓶蓋，減塑政策上路後，塑膠袋有減少，卻常撿到輪胎、拖鞋、漁網、浮球或棉繩。

(中時 )