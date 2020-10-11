前高雄市長韓國瑜先前被罷免後，就幾乎銷聲匿跡，鮮少出席公開活動，但外界仍有不少人關心他一舉一動，各種預測他選台北、桃園市長、國民黨主席都時有所聞。對此，桃園市議員王浩宇表示，日前他遇到韓國瑜身邊的幕僚，對方告訴他韓若真的要參選六都市長，桃園市唯一選項。

王浩宇今(11日)在臉書上表示，日前遇到韓國瑜身邊的核心幕僚，而他們內部的評估也認為，韓國瑜如果真的還想要參選直轄市長，桃園市長是唯一的選項。包含台北市在內，其他毫無機會。

網友們也留言回應，「高雄人祝福桃園人，我們有過的，都給你們一份」、「莫忘世間苦人多，記得桃園韓粉好」、「他選黨主席是比較穩的，其他都難講」、「選台北還能擠掉蔣萬安，沒選上的話還能再拼2024」。

此外，國慶日當天韓國瑜表示中華民國正面臨風雨飄搖、內外夾擊，而高雄市長陳其邁則批評是國民黨老派政治語言，更直指國內問題是出在國民黨。不過，臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析即時新聞社群聲量後指出，韓國瑜似仍不可小覷。

昨天，遇到韓國語身邊的核心幕僚，他們內部的評估也認為，韓國瑜如果真的還想要參選直轄市長，桃園市長是唯一的選項。 包含台北市在內，其他毫無機會。 由王浩宇發佈於 2020年10月10日 星期六

(中時新聞網)