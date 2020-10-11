女星小嶋菜月15歲時，即被相中加入國民女團AKB48，成為Team A成員，之後單飛仍在演藝圈活躍發展中，上個月才慶祝了出道10滿周年，沒想到昨(10/10)在推特拋出震撼彈，宣布引退，且是完全退出演藝圈，讓外界相當震驚。

小嶋菜月15歲時通過AKB48甄選，成為從研究生開始努力了2年才成為正式成員，直到2年前宣布畢業，卸下AKB成員身分，單飛後在演藝路上反倒有更多嘗試，小嶋菜月接演戲劇與舞台劇，更大大發揮天使臉孔、魔鬼身材，推出多本寫真集，每每熱銷，證明獨自闖蕩銀河沒問題，仍深獲粉絲喜愛。

如今小嶋菜月才25歲，在圈內的「第二人生」正是冉冉上升的時候，手邊還有許多工作等著她，並預訂了明年要推出寫真月曆，但小嶋菜月昨天卻在推特發文，表示確切時間尚未訂下，但確定將全面引退，拋下震撼彈。

小嶋菜月的po文，首先感謝粉絲來參加她的出道10周年派對，而對於作為偶像發展這期間，感謝眾人的喜愛與支持，「因為各位的陪伴，我才很開心，也一直努力著」，雖然時間未確定，但已決定要離開這10年來一直從事的演藝工作，「衷心感謝與大家相遇，我是個很幸福的人」，引退的消息來得太突然，加上她先前被拍到跟男星淵野右登約會看電影，被猜測是否將閃婚，才會如此突然離開。

(中時新聞網)