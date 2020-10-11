進入10月份後，全球股市並未特別平靜，在美國總統川普染疫後，又迅速回到白宮，然後對紓困案又先表態不協商之後又放軟，美股就這樣隨之動盪。所幸台股還撐得住，在9/25見到波段低點12149(未破8/20低點12144)之後 ，大盤天天上漲，結果連漲7天，主因是台灣8月份外銷訂單較去年成長13%，經濟部預估9月份外銷訂單也會再成長形成連7紅，且景氣對策訊號在8月已轉為綠燈，顯示台灣經濟並不像其他國家那麼糟。

再者從個股方面來看，台積電公布9月份營收1275億，年增21.65%，第三季財測將會優於預期，因此接下來台積電將扮演台股重要關鍵，除了觀察明天（12日）能否填息之外，前波高466.5是否越過將攸關台股是否能突破13031的最重要因素。

基本上從大盤技術面來看，由於台股連7漲，已經站上所有均線，並且將月線扭轉上揚，均線也成多頭排列，10/8大漲的跳空缺口12774未回補之前，屬於多頭強勢格局，且當天成交量放大到2087億，因此對於是否突破13031，我是抱持比較樂觀來看待。

另外台股另一功臣在於聯電，聯電近期股價推升到32元，主要受惠於美國打中芯，然後有轉單效應，加上8吋晶圓調漲，使得法人持續回補，也造就聯電一波漲勢。近期也由於8吋晶圓產能供應不及，加上遠距效應，筆電相關如電源管理IC和Mosfet都有漲價效應，尤其是Mosfet的富鼎和大中，10/7曾都拉上漲停，且10/8繼續再創波段新高，我曾在8月份台股周報推薦過大中，雖然時機點可能早一點，但如今看來卻是成果豐碩。

由於時序已經入第四季，本期將針對Q4有漲價效應，或是營收有繼續成長動能的個股來做推薦

1.群聯：上半年獲利15.63元，9月營收43.4億，月增16%，季增1成，且Nand Flash報價跌勢趨緩，Q3獲利有機會超越Q2的6元，那麼全年就有機會挑戰27-30元，本益比相對偏低，且即將跨入IP領域，股價已經在低檔，若能吸引法人目光進而買超，那麼Q4往上機會相當高

2.國巨：9月合併營收達76億，月增5%，再創歷史新高，上半年獲利達12.52元，全年25元絕對是低標，Q3一定超越Q2的7元，那麼全年將挑戰28-30元，本益比對龍頭股來說偏低，360以下買進的風險已不大。

3.天鈺： USB-PD晶片傳出成功取得高通快充規格（QC3+）認證。法人預期，天鈺將可望搭上品牌廠5G中低階智慧手機出貨衝刺列車，9月營收10.8億創下歷史新高且較去年大幅成長24%，營收成長效應已經顯現。

（本文作者為中華財經台分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)