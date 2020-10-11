高雄謝姓男子先前因為進行網拍詐騙遭逮，卻不知悔改持續行騙，他在拍賣網站上刊出演唱會門票、PS4等商品出售的訊息，騙民眾進行購買，但收到款項後從未出貨，一審法官認定謝男共行騙227次、詐得約193萬，合併執行10年徒刑，謝男不服判決上訴，但遭高雄高分院駁回，可上訴。

判決指出，謝男先從淘寶網站上，購入露天拍賣、旋轉拍賣、城市通等網站的人頭帳號，隨後陸續刊出包括安室奈美惠演唱會、樂高玩具、六福村門票、夏慕尼餐券、漫威模型、PS4主機、SWITCH、小瑪莉機、小米掃地機器人等商品，但實際上卻沒有任何實體商品可以供他販售。

謝男見到有買家受騙下標購買商品後，便向另一位遊戲點數賣家購入相同金額的點數，再利用購買點數後產生的虛擬帳號，提供給買家進行匯款動作，一旦購買商品的金額入帳，再進行轉賣，輕鬆就能2度獲利，行騙手法相當高超。

不少民眾因為受騙報案，檢警循線追查，於2018年7月逮獲謝男，雖然謝男坦承犯行，但一審法官仍認為謝男先前就曾用相同手法進行詐騙，共犯下34罪，遭判3年半定讞，此次屬於累犯應加重刑責，總計227次犯行且詐取不法所得193萬多元，分別判刑1年2月或1年4月，合併執行10年。

謝男不服一審判決，辯稱判決刑度與他的犯行不成比例，盼能減輕刑責，但二審合議庭認為，謝男屬於累犯行為，且詐騙次數眾多，分別判刑1年2月或1年4月，已經算是低度之刑，一審將227罪合併執行10年，已經給予刑罰折扣，量刑並無過重，因此將上訴駁回，全案仍可上訴。

(中時 )