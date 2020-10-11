侯友宜表示，盼喚起民眾守護海洋資源的意識，讓北台灣漁業永續走下去。（許哲瑗攝）

參與活動的小朋友現場體驗海膽、海草等海洋生物。（新北市漁業處提供／許哲瑗新北傳真）

新北市府與國立海洋大學攜手推動「雙花計畫」，開發花枝、花蟹的人工繁殖養殖技術，成功克服天氣的障礙，讓苗種繁殖狀況更穩定；新北市長侯友宜11日前往貢寮卯澳灣，體驗放流黃錫鯛魚苗、九孔苗的過程，他表示，盼喚起民眾守護海洋資源的意識，讓北台灣漁業永續走下去。

漁業處介紹，貢寮區卯澳灣擁有得天獨厚的灣澳地形，海洋生物資源豐富，適合九孔、龍蝦、石花菜及各類海洋生物生長，1976年被劃定為水產動植物繁殖保育區，2015年被漁業署選定為全國首處「栽培漁業示範區」，在貢寮區漁會、漁民、國立海洋大學與新北市府推動下，成為北台灣最重要的漁業示範基地。

侯友宜今在海洋大學教授指導下，將1萬尾黃錫雕魚苗，緩緩放流進大海裡，貢寮漁民也開船將10萬粒九孔苗放流回海裡，讓魚苗回歸大自然健康生長，恢復海洋蓬勃的生產力。

侯友宜表示，市府與海洋大學推動「雙花計畫」，開發花枝、花蟹的人工繁養技術，為了克服氣候的不穩定性，今年7月完成海洋資源復育園區第一培育室擴建，打造更大的種苗繁養空間，多年努力之下，取得不錯的成果，計畫主要執行者海洋大學助理教授徐德華，也因此獲選為我國第58屆十大傑出青年。

「盼讓北台灣漁業永續走下去！」侯友宜說，這次的放流活動以黃錫雕、九孔苗為主，九孔是貢寮在地名產，黃錫雕也是市民很愛吃的魚種之一，感謝所有團體給予研發中心的力量和資源，讓台灣的海洋環境得到更多重視。

(中時 )