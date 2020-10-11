近年來北市府推動無圍牆博物館計畫，其中「大稻埕無圍牆博物館」除保有傳統產業老街，也是1920年代台灣新文化運動發展重要場域，台北市長柯文哲今走訪大稻埕街區，為「2020新文化運動月」揭幕，柯稱現在國內旅客因疫情而無法出國，「被迫」去東部、外島玩，但仍無法滿足，北市要加強文化底蘊及深度旅遊品質。

柯文哲市長表示，大稻埕不僅是日治時代台灣人的經濟重鎮，也是文化、政治中心，到了戰後為貿易的交通樞紐，許多政治參與、文藝思潮也在這裡萌芽，因此成為推動新文化運動的根據地。

柯文哲指出，1921年成立的台灣文化協會，帶動新文化運動影響台灣社會深遠，例如當時提倡的自由戀愛風氣，改變早年媒妁之言的婚配傳統，明年是台灣新文化運動100周年，需要一年時間準備，「不要像這次台北設市100年準備得有點匆促」。

柯文哲強調，從疫情看來，2年內疫情不會完全結束，所以北市力推深度旅遊，利用這兩年時間加強北市文化底蘊，而台灣一年國內旅遊有1600萬人次，現在因疫情無法出國，所以宜花東觀光變得生意很好。

柯文哲認為，這些遊客不會因此滿足，去一次後就會思考旅遊品質好不好，今天只是因為不能出去，所以被迫去到外島與花東，北市可利用這段時間做好文化底蘊，將北台深度旅遊品質做好，等國際旅遊恢復，才能用更好的觀光水準迎接外國客。

(中時 )