愈來愈多美國人真的擔心11月大選可能選不出新任總統，他們擔心這種混亂狀態引爆內亂與動盪，已經開始囤槍預備，保護自己與守護家園。

美國各州槍枝需求量激增。

即將於11月3日登場的美國總統大選可能真的選不出總統？儘管近期多家民調仍顯示民主黨候選人拜登以5%甚至超越10%的支持度持續領先川普，但是川普10月驚奇爆不完，先是火速提名新任最高法院大法官人選，後來又確診新冠肺炎，並且以光速速度持續復原，都讓大選結果充滿變數，加上他先前不願承諾敗選後接受選舉結果、以及和平轉移政權，許多人開始擔憂，如果當天真的選不出總統，各地相繼上演的示威抗議可能會升級成動亂與衝突。

路透社報導，擔任財務顧問的64歲北卡羅萊納州居民鮑威爾（David Powell）表示，他最大的擔憂是屆時人們被迫要選邊站，以保護自己的公民權、私人財產、甚至是生命。鮑威爾說他不屬於任一邊，也不想要選邊站，只是一個看新聞、而且愈看愈擔心的人，他擔心那些反法西斯主義運動（Antifa）的「暴徒」，在必要情況下，他已經準備好「挺身捍衛」自己的社區。

鮑威爾的擔憂並非空穴來風，根據華府智庫新美國基金會（New America Foundation）政治研究員德魯特曼（Lee Drutman）公布的10月民調，約1／3的美國人認同訴諸暴力來實現政治目的，這個數字比去年12月還多了一倍。

面對可能來襲的政治動盪，愈來愈多美國人擁槍自重，根據美國聯邦調查局（FBI）統計數據，今年6月美國槍枝銷售創下390萬美元的單月新高紀錄，在華盛頓州及科羅拉多州，AR-15型步槍的彈藥已經處於缺貨狀態，一名自稱Ewing的丹佛律師表示自己買了AK-47步槍。另據富比世（Forbes）網站報導，7月份美國人買槍的金額仍舊維持高檔，為364萬美元。

事實上，美國人瘋買槍並非只出於政治因素，自從新冠肺炎疫情蔓延美國、導致許多人被裁員後，今年春天美國槍枝銷售量就持續攀升，接著5月爆發反種族歧視抗議運動，各地示威、衝突不斷，進一步推升這股擁槍自重的風氣，美國總統川普用暴徒等強硬字眼譴責示威行動，加深社會對立衝突，只是讓這股風潮有增無減。

法新社報導，40多歲的白人男子馬塔拉佐（Al Materazo）表示，他在2月疫情爆發時買了人生中第一把槍，他當時心裡想的是，很多人會因此丟掉工作，有些人可能訴諸搶劫，他想要保護家人，因此買槍，除了買槍，他也開始囤彈藥，後續因為政治風氣及暴亂，馬塔拉佐又購入第二把槍。

除了購槍防衛，部分社區及團體開始訴諸溝通來降低衝突，例如俄勒岡州波特蘭市的左翼運動份子米勒（Dre Miller）就聯繫上右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）的領袖，試圖建立公開的交流機制、解決衝突。

另外也有人開始上自衛課，並且組織鄰居共同保護家園。

除了防身、溝通，部分美國人也選擇逃難，他們已經計畫好大選那段時間出國或是躲到鄉下。

(中時新聞網)