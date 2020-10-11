本屆「新北特色商品徵選活動」共316件參賽商品，競爭激烈，歷經2個月的徵件及初選作業，入圍80家業者，最後決選出41件商品；經發局長何怡明表示，今年不單只是選出商品，也協助業者媒合超商及電商，並推出補助專案及免費課程，並於8日成立第一屆「特色商品新北隊」，打造新型態團體，期盼未來共同行銷新北友好品。

何怡明表示，為推廣新北特色商品，今年透過團體行銷方式，成立第一屆特色商品新北隊，以便後續行銷資源與管道訊息可以同步周知。

何怡明說，像是新北市BOT招商案宏匯廣場、滬尾藝文休閒園區、MITSUI OUTLET PARK（林口）以及觀光工廠愛皮嘻時尚文創工坊、琉傳天下琉星花園等，皆可提供推廣及宣傳資源，將透過本屆新北隊的總隊長「武藏國際有限公司」以及生鮮雜貨組「楊石熙九孔養殖場」、生活好物組「台華陶瓷有限公司」、風味美食組「伊柏亞國際有限公司」與「八里柚香農場」以及美味好禮組「鮮太王食品工業股份有限公司」與「藷童謠企業社」等代表，協助聯繫與推廣政策。

經發局指出，今年適逢疫情影響，許多傳統商業模式受到嚴重打擊，因此本屆特色商品除展售會活動外，於8日舉辦「新智慧媒合座談會」，邀請台灣PAY、街口支付、LINE PAY、GOMAJI、蝦皮購物、全球快遞等，說明各服務、優惠或行銷活動等。

像是蝦皮購物免收逆物流費用，且只要上蝦皮電商在東南亞國家（如馬來西亞、印尼、新加坡等）都可銷售，也可訂貨；GOMAJI團購網則是年底前不收取任何費用等，提供給各新北特色商品業者進一步了解，以利拓展通路。

此外，今年成立的第一屆特色商品新北隊中，已協助阮的肉干、澄鄉廚房、呈信食品行及皇贊股份有限公司等上架統一、萊爾富或全聯通路，後續將持續拓展至全家或家樂福等通路，與匯集各BOT案與觀光工廠資源，協助新北隊行銷。

(中時 )