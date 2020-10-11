大陸期貨業協會11日最新數據顯示，1月至9月大陸全國期貨市場累計成交量為4,265.32百萬手，累計成交額為人民幣302.80兆元，分別年增47.17％和41.29％。

其中，上海期貨交易所累計成交量和成交額較2019年同期分別年增45.60％和34.93％；鄭州商品交易所累計成交量和成交額分別年增29.80％和25.43％；大連商品交易所累計成交量和成交額分別年增63.86％和46.17％；中國金融期貨交易所累計成交量和成交額分別年增77.66％和73.69％。

值得注意的是，前三季，上海國際能源交易中心成交量年增21.51％，但成交額卻下降30.69％。專家認為，2020年以來，國際油價大跌，境內原油期貨成交額也隨之大幅減少，但從成交量看，原油期貨交投活躍，市場運行平穩，功能發揮正常，得到了市場各方的肯定。

(工商 )