萬瑞62快速道路基隆暖暖路段11日下午2時許發生車禍回堵，凃姓男子駕駛未拖運貨櫃的曳引車，疑因天雨路滑，先衝撞到中央分隔島，接著再撞向路旁護欄，狀似「折甘蔗」，所幸無人受傷，但占用一線車道，導致到了3時許還在塞，稍早舒緩。

據悉，63歲凃男開往瑞芳方向，行經指標10K暖暖路段時，失控撞分隔島，再撞右側護欄，停在路肩及外線車道上，經警方到場後，酒測值為0，凃男稱車子突然不受控而打滑。事後，拖吊車到場運走車輛，詳細事故原因尚待警方調查。

(中時 )