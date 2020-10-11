曳引車疑天雨路滑自撞 62快速道路一度回堵 17:072020/10/11 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬瑞62快速道路基隆暖暖路段11日下午2時許發生車禍，自撞的曳引車已搬離現場，回堵車輛漸漸緩解。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬瑞62快速道路基隆暖暖路段11日下午2時許發生車禍回堵，凃姓男子駕駛未拖運貨櫃的曳引車，疑因天雨路滑，先衝撞到中央分隔島，接著再撞向路旁護欄，狀似「折甘蔗」，所幸無人受傷，但占用一線車道，導致到了3時許還在塞，稍早舒緩。 據悉，63歲凃男開往瑞芳方向，行經指標10K暖暖路段時，失控撞分隔島，再撞右側護欄，停在路肩及外線車道上，經警方到場後，酒測值為0，凃男稱車子突然不受控而打滑。事後，拖吊車到場運走車輛，詳細事故原因尚待警方調查。 (中時 ) #路段 #暖暖 #車道 #分隔島 #曳引車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台最大台中總站夜市 開幕第二天大跳電爆未取得執照 22:012020/10/10 生活 地方捐電動破壞器材 提高消防人員破門、車禍救助效率 17:172020/10/10 寶島 國道今防北返車流 10路段易壅塞 04:102020/10/10 生活新聞 永康水管破裂3000戶停水 估下午3時半恢復供水 12:592020/10/10 社會 金曲大贏家阿爆起落20年：不要浪費天賦、也不要依賴它 11:002020/10/10 娛樂 萬人登小琉球 合歡山湧車潮 04:102020/10/10 生活新聞 疑似行車糾紛 男子欲開車門理論不成 重摔倒地 16:352020/10/10 社會 收假日車流暴增6成 國道9大易塞路段曝光 09:522020/10/11 生活 收假了！國道現北返車潮 中部走走停停小擦撞多 15:472020/10/11 生活 翁遭噴蠟襲臉劫財 警6小時破案 04:102020/10/11 地方新聞 社會熱門新聞 短裙黑絲襪妹兩腿夾「神秘充電線」 網笑歪：單人車震 - 社會 花蓮婦搭郵輪到澎湖 一覺醒來竟「回老家」 曝原因兒笑噴 - 社會 宜蘭秘境海灘超兇 學姊遇「鬼拉人」 當地人爆：沒人敢去 - 社會 嫩妹唱KTV遭脫褲硬上 人夫「搖一半」友開門他問：要不要 - 社會 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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