義大皇家酒店親子主題房共有6款風格套房。（義大皇家酒店提供）

高雄義大世界結合樂園、購物中心及度假酒店，多元的娛樂設施適合全家旅遊。義大遊樂世界即日起至12月底推出每人門票699元（原價899元）外、再贈100元商品餐飲抵用券，此外，即日起於11月1日推出「萬聖親子三人套票」1798元、再加送萬聖手工筆3支；園區內的義大皇家酒店將於10月18日至12月30日房客住宿第2晚平日2020元起（周六再加價800元起），而義大天悅飯店10月限定住房專案—住1晚含樂園門票雙人超值價2999元。

國旅正夯，許多遊樂園趁萬聖節推出一系列裝神弄鬼的活動，義大遊樂世界即日起至11月1日推出「丑靈驚怪（Jokers Halloween）」，情境設定為來自希臘南瓜城的調皮小丑，將大鬧白色懼塔禁地，入園遊客可玩AR鬼船鬼魅實境遊戲，園區內藏「神秘小丑禁區」挑戰遊客膽量等多項活動。

而親子遊客口碑推薦的義大皇家酒店館內遊樂設施豐富，旅客可任選一個住房專案預訂，入住豪華客房、經典客房、雅緻家庭房及豪華家庭房等4種房型，享有續住第2晚平日2020元起的優惠價，提供類出國的悠閒度假感受。

義大天悅飯店則推出10月限定住房專案「樂遊999」，雙人含樂園門票、雅緻雙人房住1晚2999元，周六只需再加800元，或使用安心旅遊補助每晚折抵1000元，平均每人1張千元鈔還有找，隔日再前往園區遊樂設施盡情玩一波。

(中時 )