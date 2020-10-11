根據《紐約時報》資深記者史坦11日報導，身為「小皇帝」詹姆斯昔日恩師的勇士首席助教麥克布朗，已跟快艇高層完成面試，且留下相當深刻的印象，目前布朗跟快艇助教泰隆盧、前火箭總教練丹托尼等人同為快艇新主帥熱門人選。

現年50歲的麥克布朗，從1997年開始，先後擔任過魔術、馬刺、溜馬等隊助教，直到2005年才接下騎士總教練職位，隨後5季都跟詹姆斯攜手闖進季後賽，卻最多打進總冠軍賽，2011年轉任湖人主帥，卻在2016年改當勇士助教至今。

麥克布朗在他的總教練生涯累積347勝216敗，勝率高達6成16，他也從未否認過自己很想當回NBA球隊總教練的心情，如今能跟快艇高層面試，且成為快艇新任總教練熱門人選之一，也算很夠資格，接下來就等快艇高層做出決定了。

只是快艇總教練這個位置可不好坐，畢竟本季擁有「雙星」里歐納德、保羅喬治，以及路威廉斯、哈瑞爾兩名年度第六人獎項得主，卻在次輪遭到金塊從1比3落後演出大逆轉淘汰，快艇老闆鮑默也很快開除瑞弗斯，當作最佳的替罪羔羊。

(中時 )