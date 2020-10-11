總站夜市開幕首日，人車塞爆，夜市外圍馬路也幾乎都被車潮癱瘓。（張妍溱攝）

台中市北屯區「總站夜市」11日晚間大停電，逛夜市民眾驚慌之餘，用手機打燈照路，摸黑逛夜市；台電11日聲明指出，因夜市用電項目不符，才派員斷電，但業者昨仍營業，部分攤販自備發電機；台中市經發局表示，夜市尚未核准通過，即先開幕，造成交通環境問題，業者若未依法提出改善將開罰。

經發局表示，「總站夜市」業者在8月7日依台中市政府攤販集中區設置管理條例申請營運，目前仍在最後複審階段，未經核准卻於國慶連假開幕，將蒐證並依法先行柔性勸導，若勸導無效，將依台中市自治條例第22條開罰5到10萬元罰鍰。

另夜市停電問題，台灣電力公司表示，夜市業者向台電申請「材料堆積場」，但用電量大幅超過用電量才跳電，且夜市業者申請用電之用途和實際使用情形明顯不符，才導致大停電情形；台電說，因總站夜市迄今尚未正式申請用電，已派員告知進行斷電事宜。

「總站夜市」，號稱300多個攤位進駐，於國慶連假首日開幕人車潮擠爆，造成汽機車分流、停車空間、環境維護、空氣汙染及噪音問題，經發局於11日開立勸導單通知，要求業者提相關配套措施，改善開幕造成諸多問題後，再依規核准許可，還給夜市遊客及周邊住戶優質營業環境。

(中時 )