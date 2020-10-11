「花蓮國際石雕藝術季」舉辦迄今已25年，其中為期1個月的「戶外創作營」24日將在花蓮縣文化局旁文苑路展開，為配合活動前後佈置及撤場作業，明日起至11月29日將會進行封閉。

「戶外創作營」為石雕藝術季核心活動，時隔9年再度回到文化局園區內舉辦，因疫情影響，屆時將有16位在台的石雕藝術家駐地1個月，現場創作大型石雕作品；文化局長吳勁逸表示，為配合吊運石材、布置場地和撤場等，創作營活動前後文化局演藝堂後方、文苑路近海岸路逾350米長的雙向路段將會封路。

文化局表示近日已在民權路、文苑路、海岸路、民樂三街、中興路43巷等鄰近路段，設置10處告示牌提醒民眾車輛駕駛須配合改道，但文苑路邊和美術館後方部分停車位、園區內外既有空間不受影響。

針對活動期間產生粉塵、噪音等問題，吳勁逸表示，活動場地附近雖多為公、民營機構，仍會配置灑水噴霧，防塵網阻隔、派人定時清掃等因應措施，降低附近住戶影響；文化局也另安排導覽及體驗課程，讓民眾了解石雕創作過程、體諒其不便之處。

(中時 )