國慶連假苗栗縣通霄、苑裡地區接連發生山林田野火警，雖未造成人員死傷，但火勢伴隨大量濃煙造成空汙，居民紛紛抱怨「田一定要這樣燒？」，消防局提醒鄉親，苗縣已停止受理農地引火燃燒申請，露天燃燒行為，環保局可依據《空氣汙染防制法》告發，最重面臨10萬元罰鍰。

避免苗栗縣農地「烽煙四起」，影響空氣品質與交通視線，消防局自今年3月起已公告不再受理農地引火燃燒申請，也就是現在只要引火整地、燃燒廢棄物均屬違法，環保局稽查人員可依《空汙法》罰行為人或地主1200元以上、10萬元以下罰鍰，政令再三宣導，依舊遏止不住農地燃燒行為。

苑裡鎮國慶日當天一連傳出2件田野火警，燃燒面積不小，產出大量濃煙汙染空氣品質，引起鎮民反感。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

通霄鎮連假前夕傳出火燒山，風勢助長火勢逼近五南里翡翠山莊，住戶一陣驚慌。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

消防局第四大隊連假不得閒，8日深夜10時許先接獲通霄民眾報案，指住家後方有大範圍山林火警，因東北風勢強勁，火勢一路往南燒，逼近五南里翡翠山莊，遠在數公里外就能看見「火燒山」驚悚景象，消防員花費5個小時，直到隔天清晨近5時許才完全撲滅火勢，卻嚇得住戶一夜不得好眠。

苑裡鎮國慶日當天一連傳出2件田野火警，燃燒面積不小，產出大量濃煙汙染空氣品質，引起鎮民反感。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

緊接著10日中午12時53分及下午3時43分，苑裡消防分隊各接獲通報，苑裡鎮西濱東西9路附近及苑坑里中溝小瓢蟲附近稻田，有民眾焚燒雜草，燃燒面積均約300坪，同樣因風勢大，火勢延燒迅速，燃燒面積廣大，布下5條水線才將火勢撲滅，不過濃煙飄散影響空氣品質，引起鎮民抱怨連連。

第四大隊指出，通苑地區每年接獲上百件山林火警通報，不僅損失甚鉅，也嚴重影響空氣品質，民眾習慣整地、驅蟲引火焚燒或自行燒垃圾，又遇秋冬季節，東北季風強勁，火勢常一發不可收拾，天乾物燥之際，呼籲民眾多以掩埋、翻耕、再利用等方式代替燃燒，若為大面積整地產生廢棄物，可委由合法清運業者處理。

(中時 )