AKIRA說中文替林志玲宣傳年曆。（志玲姊姊基金會提供）

林志玲與花蓮北埔國小舞蹈隊員。（志玲姊姊基金會提供）

左為年曆贈品御守造型隨身分裝罐；右為年曆套組加贈「花樣年華」口罩。（志玲姊姊基金會提供）

左為桌曆贈送之第二波預購禮四折口罩夾；右為掛曆贈送之第二波預購禮直式口罩夾。（志玲姊姊基金會提供）

林志玲上月因長年困擾著的支氣管問題，進醫院動小手術，不過正能像滿滿的她康復出院後，再度埋首投入她的慈善事業中。日前她的慈善年曆新一年度預購開賣，其中她與姊夫AKIRA在2021年曆中首度合體驚艷眾人，在短短不到一個月，預購成績開紅盤，AKIRA在11日更錄製影片替林志玲努力宣傳，寵妻十足，並用中文獻上祝福：「希望大家2021年平安健康。」

此外，林志玲誠意滿滿，為了感謝多年慈善年曆的支持者，2021年特別推出桌曆／掛曆組合套組，除了有更優惠的回饋價格，還加碼宣布限定組合套組將加贈「花樣年華」限量訂製口罩，特殊時期更少不了林志玲的貼心，「口罩的誕生是希望在動盪的今年，大家都不要放棄希望，每一個口罩背後都是微笑，仍然可以找到讓自己發光的機會，創造花樣年華美麗人生」。

林志玲透露口罩的訂製，是透過貴人邱瓈寬出手幫忙，她說：「寬姐一向支持公益，這次知道我的防疫包的構思後，非常阿莎力，一口答應以寬魚國際有限公司的名義全數贊助口罩，並將我的想法，製作成可以洗滌的設計師款口罩。口罩的構圖繁花似錦，也有寬姐未來將會推出的設計師口罩的小金塊特有標誌，非常漂亮喲！」

2021慈善年曆的贈品因為疫情啟發，林志玲堅持不論製作成本，都要送給大家的小禮物，希望這些隨身小物能守護大家發揮作用。志玲姊姊慈善基金會表示，每個贈品都是經過姊姊和設計師不斷的討論和修改而來，其中，可依照個人習慣自行填充乾洗手液或是洗手乳的隨身分裝罐，因為造型和用途，姊姊突發奇想了「御守」的設計概念，希望大家平安健康帶著走。

她特別邀請了基金會長年資助的花蓮北埔國小舞蹈隊擅長繪畫的成員創作，同時，慈善年曆內頁也能看到他們的插畫作品。志玲姊姊除了關懷偏鄉及原住民舞蹈傳習外，對於孩子們的興趣及專長，更是積極且樂於提供舞台。2021志玲姊姊慈善年曆可於momo購物網及7-11的ibon機台預購，並合作與提供海外配送的網路書店博客來、金石堂，相關訊息請上志玲姊姊慈善基金會臉書查詢。

(中時 )