台中市府原本明天才要去總站夜市開勸導單，但台電已先在中午強力斷電，市府不得不祭出鐵腕，針對占地2000坪，號稱全台占地最大夜市的總站夜市在雙十連假風光搶開幕，不只昨晚大跳電，還造成車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題。經發局長張峯源11日表示，總站夜市申請營運複審中，未經核准許可自行開幕，今天晚上6點到場立即開罰6萬元。

張峯源表示，總站夜市在雙十連假首日開幕，吸引眾多民眾至夜市消費，衍生周邊車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題。台中市政府經濟發展局表示，總站夜市目前尚未核准通過，今晚再營業將開罰六萬元。

總站夜市在雙十連假首日開幕，吸引眾多民眾至夜市消費，衍生周邊車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題。中市政府經濟發展局表示，總站夜市目前尚未核准通過，市府將先行蒐證勸導，若無效將依法開罰六萬元。

經發局表示，總站夜市業者在8月7日依台中市政府攤販集中區設置管理條例申請營運，目前仍在最後複審階段，未經核准卻於雙十連假開幕，將蒐證並依法先行柔性勸導、若勸導無效，將依前述自治條例第22條開罰。

經發局也表示，要求業者檢討汽機車分流、停車空間、環境維護、空氣汙染及噪音問題，先行提出相關配套措施，以改善開幕造成諸多問題後，才依規核准許可，還給夜市遊客及周邊住戶一個優質的營業環境。

大停電問題，台灣電力公司表示，是因夜市業者用電量大幅超過申請用電量所產生，且夜市業者申請用電之用途和實際使用情形明顯不符，才導致大停電情形；台電也表示由於總站夜市迄今尚未正式申請用電，今日中午已進行斷電。

(中時 )