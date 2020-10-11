市公所在符合相關法規下，以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏至頂樓地板，並於周邊增設防水工程，加強建築物防水性、耐候性、持久性及隔熱性。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

斥資2億元興建的重慶市場自2015年3月啟用後，頻出現頂棚漏水情形，經塗以矽膠及抓漏改善仍無法解決；花蓮市公所日前獲經濟部逾485萬經費挹注，即日起將進行市場頂樓地板防水工程，預計下月16日完工。

重慶市場因頂棚漏水，讓攤商傷透腦筋，市公所今年向經濟部爭取重慶市場設施改善工程，由經濟部辦理「公有零售市場及列管夜市設施改善補助」，總計核定484萬6千元，其中補助436萬元，市公所自籌48萬6千元。

重慶市場內外場加起來共超過350家攤販，曾被生活節目《我在市場待了一整天》報導，去年更成為宜花東第1個成功摘下4星認證的傳統市場。（羅亦晽攝）

重慶市場頂樓為攤商營業用自來水塔區，設有許多自來水箱涵與管線；市公所指出，僅施作防水工程恐難徹底解決樓板漏水問題，經評估與和攤商討論後，在符合相關法規下，以屋頂加蓋方式，防止雨水滲漏至頂樓地板，周邊也會增設防水工程，加強建築物防水性、耐候性、持久性及隔熱性。

重慶市場內外場加起來共超過350家攤販，其中市場內特有專賣野菜和傳統食材的原住民區，曾被爆紅生活節目《我在市場待了一整天》報導，近年更參加經濟部優良市集評選，2018年獲3星認證優良市集，去年更成為宜花東第1個成功摘下4星認證的傳統市場。

(中時 )