平時吃台菜，你知道這些菜色的典故嗎？飲食文化作家黃婉玲日前到台菜名店用餐，見到「喪宴菜」手法料理的「酸筍炒腸」，讓她感嘆不已，現在的師傅可能只懂做菜，忘記菜色背後的故事。經她分享解說，網友紛紛喊真的長知識了。

黃婉玲在臉書上貼文表示，那天餐桌上出現的「酸筍炒腸」，是開四門中的一道菜。喪宴中的腸子是油不處理，同時切成一段段，平時若不是喪宴則必須斜切，以此做為區隔。師傅端上桌的這盤菜讓她心中抽了一下，油沒處理也切成段狀，完全是喪宴形式呀！這道菜端上桌，可真是闖大禍了。

黃婉玲解釋，古時候有「喪宴」的存在，而且喪宴很講究，一定要出的菜有雞肉、豬肉、大腸與卷子，當中的卷子是切片裝盛成一盤呈現，雞肉則是炸脆之後，剁成一塊塊，然後擺些蔥絲上桌；川燙後的豬肉則會切片炒蒜苗，而腸子會拿來炒酸筍。這四道菜古時候稱為「開四門」，這是百年前的風俗，當時的確切用意早已失傳。

黃婉玲指出，台菜有個特殊的現象，喜歡用菜傳遞禮儀訊息，但時代轉變，很多傳承早已斷層，師傅們可能只懂得做菜，卻忘記菜色背後的故事，甚至許多菜餚都蘊含著特殊寓意。

底下網友紛紛驚呼「長知識了！」有人則分享家鄉的散宴習俗，「媽媽告訴我，肉都要切三角型的，叫三角肉，喪家要在客廳圍座地上吃，來幫忙的鄰居親戚可以上桌吃，現在都市都在殯儀館辦後事，簡單一個西式餐盒打發了，剩鄉下地方才有散宴了，再過幾年大概一切從簡了」。黃婉玲回應說，三角肉也是時常被店家搞錯的菜色，曾經也在餐廳看到三角肉以創意菜形式出現。

(中時新聞網)