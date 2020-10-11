《粽邪》男主角鄒承恩驚喜現身大甲鎮瀾宮。（華影提供）

《馗降：粽邪2》上映一個多月，票房突破7000萬大關，該片滿足了恐怖片追求的驚悚刺激，也深刻描繪角色之間羈絆與信仰所產生的偉大力量，讓許多觀眾看完充滿收穫，大讚驚嚇之餘，還是一部難得的暖心之作。劇組為了感念神明一路保佑《馗降：粽邪2》的製作與發行，不僅上映前北中南宮廟跑透透，飾演鍾馗的李康生隔離出關後即前往北部宮廟祈福，向眾神明致謝，也感恩大批粉絲的支持。

趁著國慶連假，監製鄒介中率演員楊慶煌、鄒承恩到台中大甲鎮瀾宮參拜，鄒承恩搞笑表示，自己第一集沒有領便當，因此有幸出演第2集，也許算是神明的另類保佑。一行人結束宮廟行程，緊接著去戲院進行映後QA，答謝粉絲情義相挺。之所以選擇到台中，劇組表示由於是電影在台中取景多達50％以上，製作過程更獲得台中市政府的全力支持，不僅大方補助資金，並首度出借台中殯儀館給予拍攝。《馗降：粽邪2》現正熱映中。

(中時 )