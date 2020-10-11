余天、李亞萍的二女兒余苑綺，去年10月生下第2胎兒子，沒想到竟被診斷出直腸癌復發，癌細胞已從淋巴擴散到肺部和肝臟，在歷經多次手術與18次化療後，終於在上月宣布抗癌成功，今（11日）她曬出全家福，終於圓夢拍了一家四口的合照。

余苑綺一家人趁著連假外出走走，她在臉書貼出合照開心表示：「從來沒拍過的四人全家福，昨天終於達成，謝謝親戚朋友家人們的祝福，我們會一直健康幸福下去。」只見夫妻倆面露燦笑，各自抱一個孩子，享受天倫之樂，余苑綺氣色看來也很好，喜悅心情流露無遺。

余苑綺生完二胎後，從沒拍過四人的全家福，樂喊終於達成。（圖／翻攝自臉書）

事實上，余苑綺去年直腸癌復發時，剛出生的兒子也被診斷出患有先天性心臟病，小小年紀就動了8小時長刀，並住了一個月的加護病房，令人心疼，所幸手術相當順利，才讓一家人放心不少。

而余苑綺為母則強，雖然化療期間相當痛苦，但她為了孩子仍堅強面對，不時會在臉書貼出兒女們的照片自我打氣，如今恢復健康，更是把時間都用來陪伴家人，許多網友也紛紛留言替她加油「好美的畫面，祝福妳健康平安順利」、「太療癒的畫面 恭喜妳抗癌成功」、「妳真的好棒，加油」。

(中時新聞網)