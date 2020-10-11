觀看「謎片」相信是各位男性朋友都曾有做過的事，若是自己擔任片中的男主角，而且還有高額酬勞可拿，又是感覺如何呢？爆廢公社日前有1名網友，分享了一篇招募「謎片」男主角的公告，雖然原PO最後因不符合開出的其中條件慘遭淘汰，但仍是讓原PO躍躍欲試，此文一出立即造成多數網友激烈暴動。

爆廢公社日前分享一則招募謎片男主角，立即引起多數網友暴動。(翻自爆廢公社網友)

雖然原PO因年歲問題無法擔任謎片男主角，仍是想前往一試。(翻自爆廢公社網友)

爆廢公社日前出現1則，令多數男性夢寐以求的夢想「謎片」男主角，原PO將文一放上，立即造成多數網友的激烈回響，雖然原PO因年紀關係不符，但原PO表示，這個機會仍是讓他自己相當躍躍欲試。

據了解，招募最佳「謎片」男主角的條件與報酬皆相當吸引人，從公告可得知，這家影視公司因劇情需求，緊急招募「謎片」男女主角數位，男性條件必須為18歲到40歲之間，並且須有體格和顏質兼具，而且還強調必須能持久20分鐘以上，也規定要已婚男子，時間為期7天的拍攝過程，也開出如果露臉就可有80萬人民幣(341948台幣)，不願露臉只能得35萬人民幣(149602台幣)，此家公司還掛保證對戲的女主角均為2線模特兒，影片不會在國內流傳，將會提供個人1次性帳號使用。

此文PO出立即造成網友激烈暴動，「已婚優先笑死」、「有的爽，又有的拿」、「感覺我都符合耶；還有名女網友表示，我想當導演，看著我認識的精盡人亡；有網友覺得持久力條件太難，「做7天也太強，我才1小時，沒想到有人可以120小時」、「快報名」。

也有網友認為消息可能是假的，「這張看起來好假」、「這個QR，P的太假」。

(中時新聞網)