嘉義縣新港鄉一處私人狗園日前遭爆犬隻飼養環境不佳，狗兒們餓到骨瘦如柴，甚至發生狗狗互咬、狗屍慘遭同伴啃食慘劇。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉一處私人狗園日前遭爆犬隻飼養環境不佳，狗兒們餓到骨瘦如柴，甚至發生狗狗互咬、狗屍慘遭同伴啃食慘劇，嘉義縣家畜疾病防治所2個月前接獲民眾通報即多次派員查看，並同警方完成搜查，認為蔡姓場主明顯違反動物保護法有關故意傷害動物致死之規定，除將蔡姓場主移送法辦，也將依法開罰。

新港鄉某狗園蔡姓場主因積欠員工薪水與犬隻飼養環境不佳遭民眾檢舉並向媒體爆料，家畜所表示，一接到通報就多次派員查看，當時蔡姓場主承諾2個月內改善，惟時隔2日就發生犬隻死亡並遭啃咬憾事，家畜所已會同警方完成搜查，並已請涉案愛媽與動保人士完成說明筆錄。

嘉義縣新港鄉一處私人狗園日前遭爆犬隻飼養環境不佳，狗兒們餓到骨瘦如柴，甚至發生狗狗互咬、狗屍慘遭同伴啃食慘劇。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新港鄉一處私人狗園日前遭爆犬隻飼養環境不佳，狗兒們餓到骨瘦如柴，甚至發生狗狗互咬、狗屍慘遭同伴啃食慘劇。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經查該場約成立於2017年，目前飼養約200隻犬貓，採部分籠飼部分放養方式飼養，並將部分場地借予愛媽收留犬隻之用，家畜所於接獲民眾通報後就持續掌握這間狗場的情況，並要求其應積極改善飼養環境，現將依動保相關法令予以重罰並移送法辦，並將派員督導致該場改善為止。

至於有媒體報導家畜所曾在該場寄養犬隻並提供狂犬病疫苗、消毒劑等醫療服務，家畜所也特別澄清，強調從未寄養過任何犬隻，亦無提供過狂犬病疫苗與消毒水給該狗場。

(中時 )