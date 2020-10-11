Google搜尋中華民國建國時間，竟變成1949年12月7日政府遷台時間。(翻攝自google搜尋畫面)

國慶日才剛過去，沒想到今(11)日卻傳出，在Google上搜尋「中華民國建立時間」時，出現的結果竟然是1949年12月7日，也就是中華民國政府播遷來台的時間，而不是實際建國時間的1912年1月1日。

經《中時新聞網》記者實際測試，發現在Google上輸入「中華民國建立時間」，顯示出來結果卻是1949年12月7日，而進一步搜索得出來的結果，也仍是1949 年 12 月 7 日，且還加有附註「台灣/建立時間」。

此外，若使用「中華民國」、「中華民國建立」、「中華民國建國時間」等關鍵字在Google上搜尋，呈現出來出來的結果也均為1949 年 12 月 7 日，而非中華民國實際建立的時間1912年1月1日。

1911年10月10日武昌起義成功，後來這一天被定為國慶日。1912年1月1日，孫中山在南京正式宣布中華民國成立，並就任臨時大總統，中華民國正式開國。到了1949年，國民政府在內戰中節節敗退，到了12月7日，國民政府最終宣布政府遷設臺北市。

此事也在PTT上引起網友討論，網友們表示，「無誤」、「民進黨會說1911-1949」、「英文版搜尋？」

(中時新聞網)