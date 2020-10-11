台海情勢近日呈現緊張態勢，財團法人華亞經濟管理教育基金會董事長王鳳生指出，大陸軍機頻繁越「台海中線」是嚴重訊號，代表又回復戰爭時期，目前大陸不會配合川普藉機為美國大選造勢演出，但「擦邊球」衝突在明年較有機會發生。

據《中評社》報導，王鳳生曾任高雄大學副校長、講座教授、馬英九時期行政院政務顧問。他指出，美國大選倒數計時，可能這是1996年以來台海局勢最險峻的時刻。但今年初到10月7日止，解放軍共1710架次共機、1029艘次共艦，侵擾台灣防空識別區，其中217架次共機侵入台灣西南防空識別區；另有49架次共機逾越台海中線，為1990年以來最高數量。

為何大陸軍機頻繁出現在台灣西南防空識別區？王鳳生表示，雖然中國大陸一直用飛機繞台，但不會在美國大選11月3日前發生衝突，也不會挑今年，中國大陸絕對不會配合美國大選演戲。但2021年中共建黨一百年，他認為，2021年比較可能發生「擦邊球」的飛機擦撞事件。

王鳳生特別提到，兩岸仍是處於內戰狀態，大陸飛機每天飛，代表又恢復戰爭狀態，1949年開始就是內戰，最近開始不平靜，很明顯重回處於戰爭狀態。目前大陸飛機一直在飛，就是看台灣敢不敢打。台海會不斷出現「挑釁」，戰爭狀態最怕什麼，就是擔心一觸即發，飛機擦撞意外很可能發生。

(中時新聞網)