捷克參議院議長維特齊8月30日率團訪問台灣，是捷克自1989年蘇聯瓦解轉型為民主國家以來，最高層級的訪台代表團，所以捷克這次參議院選舉備受關注。結果揭曉，反對派各黨表現不俗，在參議院選舉拿下1/3席次，大贏執政的中間偏左聯合政府。

捷克參議院總席次81席，2日與3日改選其中的1/3共27席，據最新開票結果顯示，中間偏右的反對派各黨在兩輪制投票後拿下26席。

親中總理巴比斯（Andrej Babis）率領的中間派政黨「不滿公民行動」（ANO）僅拿下一席；其執政聯盟、左翼捷克「社會民主黨」（Social Democrats）則是把原本的10席全丟光。至於加入執政聯盟的共產黨在參院並無席次。

城市聯盟黨（STAN）贏得11席；上月訪台的議長維特齊（Milos Vystrcil）所屬的人民民主黨（ODS）拿下5席；基督教民主黨（KDS）3席，鞏固了反對派在參院的勢力。

捷克的參院選舉也反映了政壇與民間從親中轉變到友台的立場，以及契合近來皮尤民調發現歐洲對中國的好感度大幅下降的趨勢，但專家提醒台灣，此時雖是深化與歐洲關係的契機，但尋找台海穩定的最大可能，或許比期待國際討厭中國就會轉而喜歡台灣，來得更務實可靠。

(中時 )