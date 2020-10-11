根據中國人民銀行（大陸央行）數據顯示，截至2020年8月底，大陸債券市場存量規模達112兆元（人民幣，下同），比「十三五」時期最初還成長1倍多。據新華網報導，如今大陸債券市場已經發展成為全球第二大債市，對實體經濟的支持能力明顯增強，並吸引更多國際投資者踴躍配置。

大陸國際金融問題專家趙慶明指出，過去大陸債市以國債和金融債為主，現在企業債、公司債、短期融資券、中期票據、城投債、地方政府債、地方專項債等一起發力，均得到了長足發展，既能滿足不同的融資主體融資，也能滿足不同偏好的投資主體。

趙慶明更說，由於國際投資者加大投資大陸債市，有助於金融領域開放促進改革，進一步提高人民幣國際化和人民幣國際地位，還有助降低融資成本和實現金融市場更加健康發展，國際投資者也將分享大陸經濟發展的紅利。

此外，人行相關負責人也說，下一步將積極完善各項政策與制度，進一步提高大陸債市場對外開放水準，為境內外投資者提供更加友好、便利的投資環境。

(旺報 )