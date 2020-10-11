國立和美實驗學校今年參加地理奧林匹克競賽，高三的姚亭羽、吳苡瑄、許云萓3人精心繪製校內圖書館與鄰近鎮立圖書館的空間地圖，方便身心障礙同學們更快了解空間動線規劃設計，輕鬆悠遊於書海中。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

許多特殊學生因先天限制，對於環境、空間的需求與認知概念不同於一般學子；國立和美實驗學校3名高三女生，透過觀察校內圖書館與鄰近鎮立圖書館空間擺設，繪製成精美空間地圖，在眾多明星高中參賽學生中脫穎而出，勇奪今年全國地理奧林匹克競賽實察繪圖組銀牌。

國立和美實驗學校是全國唯一融合普通生與特殊生的友善校園，也是全國無障礙示範校園；在戴佳容與特教部何智堯兩位地理老師共同指導下，共有3組同學以「通用設計」為題參賽。

國立和美實驗學校今年參加地理奧林匹克競賽，高三的姚亭羽、吳苡瑄、許云萓3人精心繪製校內圖書館與鄰近鎮立圖書館的空間地圖，方便身心障礙同學們更快了解空間動線規劃設計，輕鬆悠遊於書海中。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

其中，姚亭羽、吳苡瑄、許云萓3人，以提供身心障礙者一個舒適的圖書閱覽空間為主題，悉心觀察學校圖書館及鎮立圖書館的空間擺設，在觀察報告與手繪地圖製作過程中，更主動邀請特教部同學進行訪談與實察，以求深入了解身障者與空間互動的需求、想法。

3人通力合作將成果繪製完成「《身》在書中－給肢體障礙者舒適的圖書館空間設計地圖」，精心呈現兩座圖書館館內空間的細節，方便肢體障礙者能夠在輪椅上也能安心進出圖書館，自在悠遊書海；果然一舉過關斬將、進入決賽，並在口試後勇奪銀牌。

戴佳容表示，本屆地理奧匹主題為「特殊人群」的空間觀察，她認為這是難得的好機會，為了鼓勵學生參加比賽，暑假就特別邀請總務主任林澤瑜進行專題講座，讓學生更深入認識學校空間、環境規劃的細膩與獨到之處。

她說，期盼透過日常生活的觀察，讓學生們與更多學者教授們，能對這所全國獨一無二的融合校園更加印象深刻；也期盼這次獲獎，能讓更多社區高中學生勇於突破自我設限，提升對自我的認同與信心。

(中時 )