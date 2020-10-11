「繽紛樂住宿專案」房客出示彩虹相關吊飾或服飾，贈送2吋彩虹蛋糕2個與2杯彩虹調酒兌換券乙張。（台北新板希爾頓酒店提供）

受海外旅遊禁令影響，多家國內星級飯店搶在2020台北國際旅展前推出線上旅展，凱撒飯店連鎖、台北新板希爾頓酒店、國泰旗下和逸及慕軒飯店各自以超殺優惠住宿價率先搶攻商機。尤其，凱撒飯店連鎖表示，10月12日將於官網推線上旅展，其優惠價比員工價還超值，販售旗下9家飯店通用的聯合住宿券，每張住宿券算下來平均2000元出頭。

凱撒飯店連鎖包括台北凱撒、凱達、屏東墾丁凱撒、台東趣淘漫旅等，將啟動線上旅展，祭出買5送1的強檔聯合住宿券與下殺59折起的聯合餐券。只要2500元的聯合住宿券，不但全台可通用，更祭出買5送1的超狂回饋，等於每晚只要2083元的驚喜優惠價。聯合餐券則推出「精裝版」每套僅5張， 1套3000元、限量3千套，使用1張餐券可在「台北凱撒」Checkers自助餐廳、「台北凱達」百宴自助餐廳及「板橋凱撒」朋派自助餐廳，以及「墾丁凱撒」蘭苑餐廳享用佳餚；使用3張餐券可在「台北凱撒」王朝餐廳享用經典雙人套餐-龍鳳宴。

希爾頓客房。（台北新板希爾頓酒店提供）

「輕旅好食光」住房專案每房2688元起，搭配30樓高空餐廳下午茶。（HOTEL COZZI和逸飯店‧高雄中山館提供）

台北新板希爾頓酒店於10月12日兩週年慶，當天至台北新板希爾頓用餐消費，可免費獲贈生日特製版希爾頓棒棒糖；還推出「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」住宿專案，10月16日起至12月25日每周五（含10月31日）入住，並出示彩虹相關吊飾或服飾 （3種顏色以上），每房每晚贈送特製2吋彩虹蛋糕2個與2杯彩虹調酒兌換券乙張。

慕軒飯店「經典客房」。（慕軒飯店提供）

國泰飯店觀光事業旗下的和逸飯店（台北民生館、台北忠孝館、台南西門館、高雄中山館）與慕軒飯店共5家飯店，即日起至12月30日推出「秋冬輕鬆遊」住房專案，雙人入住最優惠2288元起，或選擇「輕旅好食光」專案，和逸飯店雙人房優惠價2688元起、四人房3688元起，慕軒飯店每房3988元起，再享飯店特色下午茶。

(中時 )