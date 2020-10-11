據中新網引述我愛我家發佈最新統計數據顯示，9月北京二手房網簽量再度突破1.7萬套，網簽數據已經連續5個月超過1.6萬套。房地產業界認為，北京樓市正在逐步走出疫情影響，回歸正常市場銷售節奏；而二手房市場從5月開始出現「逆轉」，復甦跡象明顯，看到今年5月至9月，北京二手住宅月網簽量始終維持在1.6萬套以上。其中9月為年內第二次突破1.7萬套，同時也創下了3年來最高成交紀錄。

觀察北京二手房價格上漲的區域仍集中在核心區及近郊區。專家分析這主要由於以上地區的教育資源、交通便捷度相對均衡。因此城市格局要從單中心向多中心轉移，人口及產業承載要從核心區向周邊新城轉移。如果人口和產業還是高度聚集在中心城區，那麼郊區的房價依然起不來。

針對未來北京二手房市場走勢，我愛我家分析認為，9月北京二手房市場價格雖然有所反彈，但未來房價依然沒有上漲的動力，在小幅波動中趨於穩定將是未來北京二手房價的大勢。

(旺報 )