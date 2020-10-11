台南市幅員廣大，除了是文化、觀光、美食城市外，也是台灣重要的農業生產基地，可說從山區到海邊都有深具在地特色的農漁產業，若推廣休閒農業，藉由農遊行程，更能吸引遊客前來，但目前南市僅有3個休閒農業區，南市府向農委會爭取，未來將補助規畫經費，希望能增加7處休閒農業區。

農委會主委陳吉仲日前現勘嘉義、台南種植硬質玉米的雜糧區，並順道前往後壁區走訪好米季的彩繪稻田及無米樂社區，他認為台南農業旅遊元素富有特色，若能規畫專區擴大生產，並發展特色農業旅遊，應可帶動消費。

目前南市有3個休閒農業區，分別是左鎮化石園區旁的左鎮光榮休閒農業區，梅子主要產地的楠西梅嶺休閒農業區，及鄰近黑面琵鷺保育區及豐富漁業資源的七股溪南休閒農業區，且多半為縣市合併前成立，最近由在地里長、農民及餐飲旅宿業者積極推動的，則是東山休閒農業區。

6都之中以桃園推廣休閒農業區設立最力，市府甚至還成立休閒農業科專責處理，從2015年迄今已設立8個休閒農業區，台中也有11個休閒農業區，相對積極。

南市府認為休閒農業潛力十足，加上本就有良好基底，農業局長謝耀清向農委會主委陳吉仲當面爭取，並初步同意補助7處休閒農業區規畫經費500萬元，另外還有作物生產專區規畫經費300萬元、有機農業專區相關公共建設費用等，但仍須妥善規畫。

(中時 )