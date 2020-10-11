奧斯卡演藝關懷協會今11日在嘉義市中正公園參加109年度全國青少年奧斯卡之星歌唱比賽，來自全國各地共53位選手報名，同台飆歌一較高下。（呂妍庭攝）

奧斯卡演藝關懷協會今11日在嘉義市中正公園參加109年度全國青少年奧斯卡之星歌唱比賽，來自全國各地共53位選手報名，同台飆歌一較高下，幾經激戰，最後由來自台南的蔡惠宇榮獲第一名。

上午嘉義市長黃敏惠、議長莊豐安等多位市議員特別前往為所有參賽選手加油打氣，黃敏惠表示，嘉義市的能量滿滿，政府帶頭往前衝、民間協會更是活力十足，特別是奧斯卡演藝關懷協會成立不久，去年度就舉辦了嘉雲南青少年舞蹈比賽，今年又辦了歌唱比賽，可以說是「有歌有舞、能文能武」，對於推動嘉義市文藝活動氛圍有很大的助益，感謝協會的付出與努力。

奧斯卡演藝關懷協會今11日在嘉義市中正公園參加109年度全國青少年奧斯卡之星歌唱比賽，來自全國各地共53位選手報名，同台飆歌一較高下。（呂妍庭攝）

奧斯卡演藝關懷協會今11日在嘉義市中正公園參加109年度全國青少年奧斯卡之星歌唱比賽，來自全國各地共53位選手報名，同台飆歌一較高下。（呂妍庭攝）

嘉義市奧斯卡演藝關懷協會理事長鄭綺瑳說，這次共有全國各地53位選手報告參賽，其中20位入選複賽，不過每位選手實力堅強，各個歌聲動聽，部分參賽者的情感表現更感動所有觀眾，強調比賽是提供舞台演練與交流機會，尤其評審老師在複賽都是一位一位給予講評，如此用心就是想提升每位選手歌唱實力，鼓勵大家放膽追逐夢想。

(中時 )