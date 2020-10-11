大陸阿里巴巴旗下支付寶近日發佈的國慶中秋雙節數位生活報告顯示，今年「十一」假期，公共交通出行熱度上漲85％，景區消費筆數單月大增316％，商場交易額提升近250％，觀影人次增長577％，交通、旅遊、零售、電影等市場回暖明顯。

據大陸快科技網站報導，此次自駕游仍然是很多人的長假出遊首選，飛豬上房車預約量年增率達77％，電動汽車車主使用高德地圖搜索「充電站」的人次也年增510％。其中「95後」年輕人更傾向租車出遊，讓支付寶上的租車搜索量比「五一」假期時更成長90％。

另外，用支付寶乘坐公交、地鐵、共用單車等公共交通的人次也比今年「五一」上漲了85％，上海、北京、杭州、西安、武漢、南京、廣州、成都、天津、鄭州成為公共交通最繁忙的城市。

此外，透過支付寶數據可以看到「十一」期間的景區行業支付筆數較上月大增316％，酒店消費金額較也較「五一」期間上漲100％，其中小鎮青年成旅遊消費增長新動力，三線及以下城市出遊人次占6成，人均消費年增超過50％。

(旺報 )