過去曾擔任韓國瑜競選辦公室總發言人的前主播何庭歡（右），11日也出席會員大會。（李宜杰攝）

現場席開160桌，超過千名韓國瑜支持者參加。（李宜杰攝）

全台首個申請立案的挺韓團體「台南市韓友會」成立滿周年，11日舉辦第2次會員大會，由理事長廖盛芳（挑大師）席開160桌辦「韓家宴」，並舉行理監事授證儀式。不過，遭罷免後就鮮少露面的主人公韓國瑜並未現身，僅有意參選國民黨主席的周錫瑋等人出席，並號召逾千名韓粉高喊「八方同心、東山再起！」熱情絲毫未減。

台南市韓友會是全台首個正式向主管機關申請立案的挺韓團體，去年10月風光成立，還由前國民黨主席洪秀柱親自授戰旗，聲勢浩大，至今已有超過500名會員。今年，雖歷經韓國瑜總統選戰失利，又遭逢罷免，但韓粉熱情未減，深信韓國瑜定會東山再起，再拚總統一職。

周錫瑋致詞時強調，雖然韓國瑜未到現場，但心卻與大家同在。他也稱，我們是打不退的一家人，唯一支持的信念就是中華民國，「未來得由我們守護兩岸和平，不能讓民進黨政府恣意挑起戰爭！」現場歡呼聲不絕於耳。

台南市韓友會榮譽顧問、前高雄市新聞局長鄭照新11日也出席宴會，他說，為何韓國瑜至今仍有強大的凝聚力，因為韓所率領的市府團隊，過去為公不為私，人民有目共睹，引起韓粉拍手叫好。

廖盛芳11日以10道佳餚宴客，每道都與韓國瑜息息相關，其中第1道「一介平民滷肉飯」，象徵韓國瑜草根、接地氣的親民形象。廖盛芳說，韓流將再起，這份血濃於水的感情，將鼓舞人心，繼續化成挺韓的力量。

11日會員大會包括前高雄客委會主委黃永卿、前主播何庭歡、2014年國民黨台南巿長候選人黃秀霜、南市議員王家貞、盧崑福等人都到場，與支持者同歡。另外，台南市韓友會11日也募款，捐助台南市安平康復之家，挺韓不忘做公益。

(中時 )