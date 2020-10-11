富邦悍將戰績領先中，今日讓上一場135球完投的索沙僅休四天再出發，索沙表現不錯，不過富邦野手頻失誤讓他多掉4分非自責分，對手樂天桃猿先發投手翁瑋均也不穩，兩隊後援投手狀況都不佳，比賽呈現打擊戰，富邦有高國輝2分炮，樂天則有楊瑞承3分砲回敬，最後富邦以15比11拿勝，索沙單周投237球奪2勝，驚險保住戰績龍頭。

此戰索沙在經過135球中職生涯單場最多用球後，僅休4天出戰樂天再熱投破百球，5局被敲9支安打、失6分，不過由於捕手林宥穎2失誤，三壘手辛元旭也有1次，僅有2分是自責分，另有3三振、3保送。

樂天靠著富邦守備亂流，於2局下半先攻3分，不過富邦立刻展開攻勢，3上高國輝敲出左外野方向2分炮，是他本季第25號全壘打，今年狀況絕佳；4局上半持續搶分，翁瑋均遇上亂流，此局富邦打整整一輪，靠5支安打添加4分逆轉，以7比3領先。

5下換樂天有攻勢，索沙此局連被敲4安，加上隊友守備失誤，樂天追回3分，富邦僅剩1分領先。

翁瑋均4局投完退場，6上富邦面對黃子鵬、蘇俊璋打出大局，共攻了10人次，敲出7安其中有4支二壘安，灌進6分；不過樂天也不惶多讓，索沙丟完5局任務就退場，接手的林羿豪、林晨樺卻出狀況，6下樂天包含楊瑞承生涯首支代打全壘打在內，追回5分，富邦13比11領先。

最後比賽分水嶺出現在8局上半，樂天後援洋投曼恩發生傳球失誤，讓富邦趁機再下一城多添2分保險分，最後以15比11驚險拿勝，索沙在隊友火力支援下拿到本季第15勝，與中信兄弟德保拉並列勝投王，另一地統一獅也贏中信兄弟，目前富邦與統一仍在下半季戰績並列第一，戰況十分膠著。

富邦悍將張正偉快一步踏到本疊包得分。（陳麒全攝）

(中時 )