國民黨立院黨團總召林為洲昨日於臉書拋出修改「中國國民黨」是否要「去掉中國」議題，時力立院黨團總召邱顯智回應，這是國民黨給中華民國最好的生日禮物，綠委許智傑說，如果國民黨願意去掉「中國」二字，相信國人會給予肯定。

林為洲表示，中國國民黨認定的中國，指的當然是「中華民國」，但容易與對岸的「中華人民共和國」混淆。而且可能還牽涉到「中國」這個名詞所指涉的意含的定義權、話語權，以及戰略上為了台灣最大利益，維護海峽和平，保留與對岸對話、周旋的連結與縱深等等問題。

林為洲指出，國民黨改革的第一步，沒有不能談、不能討論的議題，包容多元、務實面對問題，才有可能獲得有價值的答案。也希望聽聽大家的意見。

邱顯智回應，看到林為洲的貼文後，認為這是國民黨給中華民國的禮物中，最好的一個，並表示「黨產去國庫，讓公家的歸公家」、「黨名去中國，讓中國的歸中國」、「黨徽去國徽，讓國家的歸國家」等建議。

邱顯智表示，如果「中國國民黨」能夠展開討論，最終做到這三件事，還產、還名於國，擺脫黨國不分的負面資產，變成一個正常的民主政黨「國民黨」，對台灣及國民黨本身，都是正面的發展。

許智傑說，國民黨如果真的願意去掉中國兩個字，跟民進黨一同走向以台灣為主體的政黨，相信國人會給予肯定。

(中時 )