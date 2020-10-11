國慶焰火吸引50萬人湧入台南。（黃國峰攝）

國慶焰火吸引50萬人湧入台南。（黃國峰攝）

國慶焰火秀昨日（10）晚間在台南安平圓滿落幕，台南昨晚共吸引超過50萬遊客湧入，齊聚仰望天空共賞焰火。不過，有網友笑說，焰火炸開的瞬間，有些神似新冠肺炎病毒，忍不住笑稱「好呼應時事。」

今年國慶焰火共有2萬7354發，時間長達33分鐘，其中有笑臉、口罩、愛心等圖案，向防疫人員致敬。今年焰火分為「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」及「團結台灣、民主勝利」5大主題，並搭配歌曲《安平追想曲》、《台南人》、《島嶼天光》、《平凡天使》等，聲光效果俱全。

另外，今年還有400架無人機升空表演，排列組合出戰機、安平古堡等圖案，象徵台灣國防自主，同時也有「Thank you Heros」、「Taiwan can help」等字樣，訴說台灣防疫有成，讓眾人驚豔。

據台南市政府統計，台南10日吸引了約60萬人次的遊客，創下歷史新高，各觀光景點人潮也都明顯增加，其中以台南美術館、山上花園水道博物館、奇美博物館最為熱門。

(中時 )