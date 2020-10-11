受新冠疫情影響養雞業者自主減產，隨著疫情趨緩9月起調業者增產，批發、商用及通路零售價格都將開始降價，本月起將感受明顯。
農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，上半年受疫情影響頗深，業者無法得知疫情將持續到何時，為了減少成本支出大多自主減產，與去年同期相比種雞減產約1成。
李宜謙指出，隨著疫情趨緩，9月起已與業者協調增產，國產白肉雞供應量從1周460萬隻到目前480-490萬，產量還在持續增加中，近期上看500萬隻不是問題。
根據畜產行清資訊網統計顯示，台北白肉雞市場交易平均價為每公斤60元，中南部由於接近產地，台中每公斤為49.97元、高雄每公斤約51-53元，產地價上並沒有太大的波動。
李宜謙說，國產白肉雞腿價曾一度每公斤高達85元，目前已降到60-65元左右，隨著業者增產，白肉雞價將持續下降，消費者近期將會明顯感受。
李宜謙補充，進口白肉雞仍有價格優勢，每公斤僅30元左右，和國產價差了一倍，進口雞肉使用上以加工為主，例如雞塊、炸雞、團膳便當等，市佔率高達6成，不過隨著國產量增價格持續下降，國產雞未來市佔率有望提升至7成。
(中時 )
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