前房市的主流向來是三房居多，但由於家庭結構改變及與房價不斷上漲等因素，現在反而兩房成為主流。有網友便表示現在雙北的主流產品都偏向兩房，這對於三人小家庭來說勉強可以，一家四口就住不下了，更別說是三代同堂，非常疑惑為何二房變成主流產品？

原PO在PTT表示，以前建商大多蓋三房，因為這樣剛好兩個房間加一間書房，只有一個小孩的三代同堂，或是一家四口住起來剛剛好，可是現在雙北的主流產品都偏向兩房，這樣如果一家三口的家庭勉強可以，一家四口就住不下了，三代同堂更不可能，所以他很納悶，為何二房變成主流產品，三房不是比二房好用嗎？真的純粹是價格問題嗎？

許多網友指出，最主要還是價格問題，「三房總價高，買不起啊！」「就是總價問題，就算夫妻兩人不生小孩，住三房都不會太空」、「買不起啊，不然誰不想住寬敞點」、「房價太高阿，只能越賣越小間」、「價格問題，一樣的 錢可以買大間的何必買小?」

不過，除了價格問題，還有一項重要因素，就是婆媳問題。現代人為避免住在一起容易有磨擦，寧願買兩戶也不要和公婆住在同個屋簷下，「現在誰要跟你三代同堂，兩房買兩戶感情好過住四房」、「買一間兩房，不夠可以再買個套房或幫父母租兩房，別住一起」、「誰想三代同堂?」、「要不要去婚姻版看一下，婆媳問題，要嘛是錢要嘛就同住」。另外，晚婚不婚或頂客族變多，也都偏好兩房。

但也有網友認為，其實兩房是很活的產品，對一般小家庭來說，兩房總價比較下得了手，以預售來說，如果有三房以上的需求，你就買兩間相鄰兩房，到時把牆改掉就行了，而且現在其實不流行一家人住在同一個空間裡，他去看預售屋時曾看過三代同堂買三間房，住在相鄰的地方就好，所以除非少數喜歡豪宅格局外，兩房的確漸漸成為現在的主流產品。

(中時新聞網)