王姓已婚女軍官與前同事林姓男子，去年6月間一起到旅館開房間，凌晨王女丈夫帶員警、徵信社人員到場抓姦，林男竟然不顧傾盆大雨、冒著生命危險，從3樓爬窗出去，從旅館招牌燈箱跳到1樓。王女丈夫認為配偶權遭嚴重侵害，向兩人提告求償200萬元。台北地院審理認為，林男如果不是心虛，怎會在大雨之際，不顧員警勸阻冒險跳窗，認定兩人確實逾越一般男女友人正當交往分際，判決兩人應連帶賠償15萬元。全案可上訴。

根據判決書，王女與柯男皆是職業軍人，兩人於2013年結婚，育有1女。柯男指控，妻子2017年7月提出離婚，不但簽好離婚協議書要求他簽名用印，且不願再跟他同居一室；自2019年3月起，更要求他住營區，不得住在家中。

柯男聘請徵信社調查，發現妻子與前同事林男過從甚密，從2019年3月到6月，兩人幾乎是以一週一次的頻率，到旅館、摩鐵開房12次。

其中去年6月某日深夜23時30分左右，兩人入住台北市某旅館，柯男會同徵信社人員與轄區員警，於凌晨2時許前往抓姦。結果林男竟然不顧傾盆大雨，從3樓窗戶跳窗，跳到旅館廣告燈箱上，再跳到1樓地面。

柯男向王、林二人提告求償200萬元，林男堅決否認與王女有不軌行為，辯稱是王女說家裡在裝修，他才載她去旅館住宿，兩人在房中只是看電視、聊天、吃喝。突然有人刷房卡並轉動門把意圖進入房內，他從貓眼向外看，發現門外站有一名中年男子及5、6名年輕人，擔心門外男子意圖不軌，為避免不必要的誤會與衝突，選擇自窗戶離開。

不過台北地院審理認為，林男明知王女已婚，卻在深夜共同入住旅館、孤男寡女共處一室，無論是否實際發生性行為，已逾越一般朋友交往分際；且林男若不是心虛，怎會不顧在場員警等人員的勸阻，在傾盆大雨之中，冒險從3樓跳窗到1樓，認定兩人侵害柯男配偶權，判決2人應連帶賠償柯男15萬元。全案可上訴。

(中時新聞網)