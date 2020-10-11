蔡英文政府「親美抗中」政策刺激台海升溫，國民黨立法院黨團日前提出「說服美國協防台灣抵抗中共」、「促台美恢復邦交」2項決議案，因民進黨未反對，全案無異議通過。對此，美國國際趨勢專家方恩格直言，國民黨葫蘆裡賣什麼藥？民進黨會怎麼做？美國方面也看不懂，也不知道該怎麼因應。

對於國民黨提出「台美復交」決議案，並無異議通過，方恩格10日在政論節目中表示，不管是一般外國專家、美國政府或AIT等等，其實我們目前對台灣的內政了解的不夠多、不夠深。

方恩格指出，因為我們不知道為什麼國民黨要提這個決議，為什麼民進黨也沒有說什麼。而且，外交部長吳釗燮才說，目前不尋求復交，結果他一講完，國民黨就提這個決議案，然後民進黨也不知道該怎麼因應，方恩格忍不住直言，「美國也不知道怎麼因應這個東西」。

節目來賓之一的前外交官介文汲則補充，可能當初國民黨通過這個議案的時候沒想的這麼清楚，並透露國民黨裡面反對的聲音很多，而且議案通過露也造成很多議論，對國民黨產生壓力。介文汲也指出，國民黨這一招有對未來選舉的考量，但仍應該更謹慎去分析，因為這攸關國際和兩岸關係。

(中時新聞網)