晶圓代工二哥聯電8日成交量衝破逾64萬張再創歷史天量，股價同步大漲、收在32.2元，創下近16年半新高。有位投資人為了避險，竟放空8張聯電，未料股價連2天大漲慘遭軋爆，帳面損失近5萬，其他網友看了對帳單驚呼「放空個股避險挑強勢股 誰教的？」、「聯電直接嘎噴，還有得嘎」。

聯電近期股價推升到32元，主要受惠於美國制裁中芯的轉單效應，加上8吋晶圓供不應求調漲價格，內外資連袂給出買進評等，目標價更上看45元，且法人也持續回補，造就聯電一波漲勢。

有網友在批踢踢股版發文表示，歷經今年台股3月大跌，怕到了，雖然手上都是多單，但還是做了避險動作，放空8張聯電，帳面虧損4.7萬、報酬-24.9%；另外，先前多單獲利了結，台積電賣在380元、8日收盤453元；買超跌股票多單，可成205元買進、收盤178元。

原po請教股版老手，避險到底是怎樣的概念？難道要回頭買台積電才是唯一的不敗避險方法？

一票網友看到這種避險方式，覺得不可思議，紛紛表示，「誰教你避險空個股的？」、「避險都嘛是買債券，或者就買大盤反，怎麼會是空聯電」、「賣台積也空聯電，這我看不出哪裡避險」、「空個股跟做多個股一樣，並不是避系統風險，是要以賺錢為目的 」、「可成空頭還要買 不怕死」。

另有人建議，「空手或是出清就足夠把你的風險都避完了」、「散戶不用做空避險 換現金就夠了」、「散戶不用避險，完畢」、「all in 台積電，4年後再賣股 」、「不要空強勢股」。

(中時新聞網)