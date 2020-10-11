大陸中共中央辦公廳、國務院辦公廳11日印發「深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020～2025年）」。方案內容顯示，大陸將支持深圳展開數位人民幣內部封閉試點測試，推動數位人民幣的研發應用和國際合作。

上述方案內容顯示，2020年，深圳在市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等重要領域推出一批重大改革措施，制定實施首批綜合授權事項清單，推動試點開好局、起好步。2025年，重要領域和關鍵環節改革取得標誌性成果，基本完成試點改革任務，為全國制度建設作出重要示範。

大陸支持深圳在資本市場建設上先行先試，推進創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）。建立新三板掛牌公司轉板上市機制。

此外，深圳要優化私募基金市場准入環境，探索優化創業投資企業市場准入和發展環境，依法依規展開基礎設施領域不動產投資信託基金試點。在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上成立金融科技創新平台，支持開展數位人民幣內部封閉試點測試，推動數位人民幣的研發應用和國際合作。

(工商 )